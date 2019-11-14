دار الأركان تدرج صكوكاً بـ600 مليون في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك أصدرتها دار الأركان بقيمة 600 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وأُقيمت الاحتفالية بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركة دار الأركان، فضلاً عن عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وشهدت الصكوك إقبالاً واسعاً تجاوز 2.5 ضعف الحجم المعروض، وحظيت باهتمام بالغ من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويُعد هذا الإدراج العاشر لدار الأركان منذ عام 2007 والشريحة السادسة ضمن برنامجها الحالي البالغة قيمته ملياري دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لصكوك شركة دار الأركان المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى 1.6 مليار دولار، بعد عمليتي إدراج صكوك للشركة في 2017 و2018 .

وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان: «حظي إصدار دار الأركان الأخير للصكوك بإقبال واسع من المستثمرين، حيث زادت قيمة الطلب عليه عن 1.5 مليار دولار. وتوفر ناسداك دبي منصة إدراج عالمية موثوقة ذات كفاءة عالية وتنظيم رفيع يخضع للمعايير الدولية».

ويأتي الإدراج ليؤكد الدور البارز الذي تلعبه دبي، بوصفها من أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 64.3 مليار دولار أمريكي. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 45%، فيما تعود نسبة 55% منها إلى جهات إصدار مختلفة حول العالم.

نفع كبير

قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي:«الإدراج الجديد يعزز العلاقات الوثيقة بين الأسواق المالية الإسلامية في الإمارات والسعودية، ما يعود بنفع كبير على جهات الإدراج والمستثمرين، وعلى الاقتصاد عامة.

وسنواصل تطوير علاقاتنا مع الجهات ذات العلاقة بدول التعاون دعماً لاستراتيجية دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».