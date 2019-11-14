«أملاك» نحو استرداد 780 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة أملاك للتمويل، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ حكم مركز دبي للتحكيم الدولي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم. وأضافت في بيان لسوق دبي المالي، أن تنفيذ الحكم سيكون له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.

وأعلنت الشركة بلوغ خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 1.35 مليار درهم تشكّل نحو 90% من رأسمالها. وعلى صعيد النتائج المالية، بلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 263 مليون درهم بزيادة 11% مقارنة بـ 236 مليون درهم للفترة نفسها من 2018.

وبقيت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية مستقرة عند 131 مليون درهم. وحققت الشركة صافي خسائر 41 مليون درهم، بانخفاض قدره 20%، فيما بقيت التكاليف التشغيلية تحت السيطرة عند 88 مليون درهم. وسجلت أملاك مخصصات بقيمة 74 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، كما سجلت تكاليف إطفاء بقيمة 74 مليون درهم بانخفاض نسبته 12%.

وتمثل تكالیف الإطفـاء عكـس أرباح القيمة العادلة المتعلقـة بالاعتراف المبدئي للودائع الاسـتثمارية. وحافظت الأصول على قيمتها 6 مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 5 مليارات درهم كما في نهاية عام 2018.