3 شركات جديدة تنضم لقائمة «التمييز» بسبب تراكم الخسائر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت 3 شركات مُدرجة في أسواق المال المحلية، أمس، عن تراكم خسائرها، ما دفع الأسواق لتمييزها على شاشات التداول، التزاماً بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع علامة صفراء على الشركات، التي تبلغ خسائرها 20% فأكثر، وعلامة حمراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 50% فأكثر.

والشركات الثلاث هي: «أملاك للتمويل» مع بلوغ خسائرها المتراكمة 1.35 مليار درهم تشكّل نحو 90% من رأسمالها، و«أكسا الهلال الأخضر للتأمين» مع وصول خسائرها المتراكمة إلى 82.4 مليون درهم، توازي 41.22% من رأسمالها، و«فيدلتي المتحدة» مع وصول خسائرها المتراكمة إلى 25.8 مليون درهم، بما يعادل 25.8% من رأس المال.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» يصل عدد الشركات المدرجة، التي حصلت على علامات تمييز في الأسواق المحلية حتى الآن إلى نحو 14 شركة (11 بالأصفر و3 بالأحمر)، وتتوزع المحصلة بواقع 7 شركات في دبي 5 منها باللون الأصفر و2 بالأحمر وهي «أملاك» و«الإثمار القابضة»، بينما في سوق أبوظبي جرى تمييز 6 شركات باللون الأصفر و«بنك الاستثمار» فقط بالأحمر.

وقالت «إملاك» إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ حكم مركز دبي للتحكيم الدولي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، ما سيكون له أثر إيجابي على مركزها المالي.

وأوضحت «أكسا الهلال الأخضر» أنها اتخذت إجراءات تصحيحية عدة تشمل تعيين مدير تنفيذي جديد، واتخاذ خطوات للتحكم في المصاريف العامة والإدارية وتخفيضها.

وأكدت «فيدلتي المتحدة» أنها تعمل على تقليل حجم الخسائر، متوقعة أن تنخفض نسبة الخسائر من رأس المال إلى ما دون 20% خلال العام القادم.