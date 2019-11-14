مؤشر إحصاء أبوظبي: 0.9 % انخفاض التضخم بين يناير وأكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريره الإحصائي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2019، وبحسب نتائج التقرير، أكد مركز الإحصاء - أبوظبي انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9% خلال الفترة بين يناير - أكتوبر من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% للفترة يناير - أكتوبر من عام 2019، بينما كان 111.8% للفترة نفسها من عام 2018.

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 109.8% خلال شهر أكتوبر 2019 بينما كان 111.0% في شهر أكتوبر من عام 2018.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك 0.1% خلال أكتوبر 2019 مقارنة بسبتمبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 109.8% خلال شهر أكتوبر 2019، بينما كان 109.7% في سبتمبر 2019.