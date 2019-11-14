133 مليون درهم أرباح داماك العقارية في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية دبي أمس نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2019. وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 2.8 مليار درهم، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 2.4 مليار درهم. ووصلت قيمة الربح الإجمالي إلى 838 مليون درهم إماراتي بهامش ربح بلغ 30.3%. وسجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 24.5 مليار درهم مقارنة بـ25.2 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2018.

وبلغت قيمة الأرباح الصافية 133 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وتمكنت داماك من خفض قيمة الدين العام بمقدار 1.5 مليار درهم منذ سبتمبر 2018، وبذلك تصبح قيمة الدين العام الحالية 4 مليارات درهم فيما بلغت قيمة السيولة النقدية وأرصدة البنوك 5 مليارات درهم، أما إجمالي قيمة العقارات المُطوّرة فبلغ 10 مليارات. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.2 مليارا حتى 30 سبتمبر 2019. وحققت داماك أرباحاً هي 50.9 مليون درهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر مقابل 230.8 مليونا قبل عام.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: في الوقت الذي نستطلع فيه ظروف السوق الحالية، نواصل التركيز على تقديم المشاريع التي هي بالفعل قيد التطوير، ونحن في طريقنا لتحقيق هدفنا المتمثل في تسليم 4,000 وحدة بحلول نهاية عام 2019. نحن ندعم بالكامل تركيز الحكومة على الحاجة إلى الاستقرار والتوازن في سوق العقارات من خلال إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري.