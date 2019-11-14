ورقة استشارية من «الخدمات المالية» لإدراج الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية تحدد مقترحاتها لوضع نظام تنظيمي يسمح لهذه الفئة من الشركات بإدراج أسهمها في إحدى مؤسسات السوق المرخصة لدى مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، تعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز الأساسية للرؤية الاقتصادية للدولة، لاسيّما وأن ما يزيد على 94% من الشركات العاملة في الدولة تنتمي إلى هذه الفئة التي توفّر أيضاً وظائف لأكثر من 86% من عمالة القطاع الخاص، وعلى ضوء أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد دبي والإمارات عموماً، تسعى دبي للخدمات المالية لتسهيل الحلول التمويلية لسد فجوة التمويل التجاري .

ومن خلال هذا الطرح، تسعى سلطة دبي للخدمات المالية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق رأس المال في أو من مركز دبي المالي العالمي عبر توفير معايير تنظيمية مناسبة لها ومتناسبة مع حجمها، مع توفير المستويات الكافية من الحماية للمستثمرين.

ويهدف النظام المقترح إلى تبسيط عملية حصول الشركات الصغيرة على الموافقات المطلوبة لتتمكن من الوصول إلى أسواق رأس المال.

وتدعو سلطة دبي للخدمات المالية جميع الأطراف والجهات ذات الصلة إلى تقديم تعليقاتهم، بما في ذلك مقدمو الطلبات المحتملون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهات تشغيل السوق، والجهات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات القانونية أو المحاسبية أو التدقيق أو الامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى المستثمرين المحتملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة. وتستقبل السلطة التعليقات في موعد أقصاه 12 يناير 2020.