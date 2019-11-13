المؤسسات تعزز مراكزها في الأسهم رغم تراجع المؤشرات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة، أمس، بضغط عمليات بيع محدودة استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، في وقت عززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مراكزهم المالية واقتناص الفرص في الأسهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.42% إلى مستوى 2662.57 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والتأمين والسلع، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.24% إلى مستوى 5075.47 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 365.5 مليون درهم، منها 186.5 مليون درهم في دبي، و179 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 131 مليون سهم، موزعة بواقع 84.5 مليون سهم في دبي، و46.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4675 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.16% مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» 0.48%، و«أرابتك» 2.23%، و«داماك» 0.95%، في مقابل ارتفاع «ديار» 1.13%، و«إعمار للتطوير» 2.14%، ونزل قطاع البنوك 0.73% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.21%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.76%.

وتراجع قطاع النقل بنحو 0.1% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.69%، و«الخليج للملاحة» 0.72%، فيما ارتفع «أرامكس» 0.56%. وبالعكس ارتفع قطاع الاستثمار 0.6% على أثر صعود «دبي للاستثمار» 0.8%، و«سوق دبي المالي» 0.12%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بسيولة 43 مليون درهم، مغلقاً عند 11.05 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 36.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.15 دراهم. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.41% مغلقاً عند 0.409 درهم، فيما كان «الإسكندنافية للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% وأغلق عند 2.43 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.3% مع هبوط أسهم «أبوظبي الأول» 0.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.04%. وهبط قطاع العقار 1.1% مع انخفاض «الدار» 1.3%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.04%.

ونزل قطاع الطاقة 0.3% إثر نزول «طاقة» 4.63%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.56%، واستقر «أدنوك للتوزيع». وتراجع قطاع الاستثمار 3% مع نزول «الواحة كابيتال» الذي انخفض 4.21%، و«إشراق» 0.84%. وبالعكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الأول» مستقطباً سيولة بنحو 40 مليون درهم، وأغلق عند 15.2 درهماً. وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11% وأغلق عند 7.8 دراهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.89 درهم.

63.78

مال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 63.78 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب، نحو البيع، بصافي 63.78 مليون درهم، منها 2.16 مليونا للعرب، و17.84 مليونا للخليجيين، و43.8 مليون درهم للأجانب.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، باستثمار 32.87 مليون درهم، منها 15.3 مليونا في دبي، و17.6 مليونا بأبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل باستثمار 32.87 مليون درهم، منها 15.3 مليونا بدبي، و17.57 مليونا بأبوظبي.

إفصاحات

ارتفعت أرباح شركة عُمان للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 144.2 مليون درهم مقابل ربح بـ 87.45 مليوناً بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

حققت الإمارات للمرطبات خسائر 8 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسائر 4 ملايين خلال الفترة المقابلة من 2018، ليصل إجمالي الخسائر المتراكمة 14.2 مليوناً تمثل 47.45% من رأس المال. وقالت الشركة إنها ستقوم بإضافة منتج تجاري جديد لزيادة المبيعات والأرباح، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة وتخفيض التكاليف بمقدار 300 ألف درهم شهرياً.

قررت أرابتك القابضة تأجيل عقد اجتماعها الرابع هذا العام إلى الغد لمناقشة البيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

ارتفعت أرباح شركة «الاتحاد للتأمين» إلى 25.2 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 14.06 مليون في الفترة المقابلة من 2018.

كشفت شركة «فودكو القابضة» عن تكبدها خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 32.75 مليون درهم مقارنة بأرباح قدرها 50.69 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أعلنت شركة «الفجيرة لصناعات البناء» تعيين مالك العلوي بوظيفة مسؤول علاقات المستثمرين.

أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» تعيين الدكتور فهد اليافعي رئيساً لمجلس الإدارة، وعمر الفارسي نائباً للرئيس، وديفيد ماسي رئيساً تنفيذياً بالإنابة.