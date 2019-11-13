72.6 مليون درهم أرباح البنك التجاري الدولي في 9 أشهر

أعلن البنك التجاري الدولي أمس نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في30 سبتمبر حيث تم تحقيق صافي أرباح بمقدار 72.6 مليون درهم مقارنة بـ 141 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الدولي: رغم التحديات المختلفة التي يشهدها السوق، ما زال البنك يتمتّع بموقع راسخ يؤهله لتحقيق النمو ومواصلة التركيز على تنمية قطاعات الأعمال الرئيسية لديه وتلبية احتياجات عملائه عبر باقة مطوّرة من المنتجات والخدمات الاستثنائية.

وانخفض صافي الدخل التشغيلي إلى 576 مليون درهم، بنسبة 7% مقارنة بـ 622 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018. واستقر صافي إيرادات العمولات والرسوم عند 161 مليون درهم، مقارنة بـ 164 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018 نتيجة لتعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين والتركيز على تنويع مصادر دخل البنك.

وسجل صافي المصاريف التشغيلية انخفاضاً بمعدل 13% ليصل إلى 263 مليون درهم مقارنة بــ 302 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018 نتيجة لمواصلة تركيز البنك على ضبط النفقات وتسهيل العمليات. كما حافظ البنك على نسبة كفاية رأس المال عند 15%. دبي- البيان