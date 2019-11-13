21 % نمو التداول في بورصة دبي للطاقة.. والعقود الآجلة ترتفع 172 %

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، عن تحقيق زيادة سنوية بلغت نسبتها 21% في أنشطة التداول، بالإضافة إلى زيادة بلغت نسبتها 172% في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية لخام عمان. ويأتي ذلك بعد اعتماد أرامكو السعودية العقد الآجل لخام عمان في آلية تسعير النفط في أكتوبر 2018.

وفي العام 2019، سجلت البورصة متوسط تداول يومي بلغ 5.97 ملايين برميل من النفط الخام في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وذلك مقارنة بـ 4.95 ملايين برميل في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما وصل مجموع حجم التداول للأسعار المستقبلية، 606.7 ملايين برميل مقارنة بـ 223.2 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام 2018.

وقال رائد السلامي، المدير العام للبورصة: «نشهد إقبالاً متزايداً من قبل مشتري وبائعي النفط الخام للتداول والمشاركة في استكشاف الأسعار والتحوّط عبر البورصة، والتي تعتمد وتراعي أنظمة التداول العالمية».