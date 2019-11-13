«أبوظبي الإسلامي» يبحث زيادة نسب تملك الأجانب الأحد

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

يبحث «مصرف أبوظبي الإسلامي» في اجتماع مجلس إدارته الأحد المقبل، زيادة نسبة تملك غير المواطنين في أسهم رأس مال المصرف.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، يسمح للأجانب حالياً بتملك حتى 25% من أسهم «أبوظبي الإسلامي»، وتبلغ ملكية الأجانب الفعلية حتى جلسة أمس نحو 6.24% موزعة بواقع 3.9% للأجانب غير العرب و1.9% لدول مجلس التعاون، و0.44% للعرب.

ونشطت التداولات على سهم المصرف أمس، حيث جرى التعامل على 4.86 ملايين سهم بقيمة 24.3 مليون درهم من خلال 294 صفقة، لكنه أغلق متراجعاً 0.4% إلى 4.99 دراهم.

وعمدت بنوك مُدرجة إلى زيادة ملكية الأجانب في أسهمها خلال الأشهر القليلة الماضية في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي وجذب تدفقات خارجية بما يسهم في زيادة عمق الأسواق، ويرفع كفاءتها وجاذبيتها ويعزز وزنها للارتقاء على المؤشرات العالمية.