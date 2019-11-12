«إعمار» يدعم صعود سوق دبي ويستقطب نصف السيولة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب «إعمار العقارية»، الذي استحوذ على قرابة نصف السيولة، في ظل إقبال المستثمرين على السهم، بعد الإعلان عن أرباح قوية، فيما هبط سوق أبوظبي مدفوعاً بتراجع أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

وارتفع سوق دبي 0.51 % عند مستوى 2673.7 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو طفيف، بنسبة 0.12 %، إلى مستوى 5087.5 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة إجمالي بنحو 475.5 مليون درهم، منها 237 مليون درهم في دبي، و238.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 175.3 مليون سهم، توزعت بواقع 100.8 مليون سهم في دبي، و74.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 5116 صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على نحو 47 %، أو ما يعادل 110.9 ملايين درهم من سيولة سوق دبي، وأغلق مرتفعاً 0.97 % إلى 4.17 دراهم، بعد التداول على 26.5 مليون سهم، مع إعلان الشركة أول من أمس، تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.331 مليار درهم في الربع الثالث، بزيادة قدرها 20 %، مقارنة بالعام الماضي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1 %، مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.89 %، و«إعمار مولز» 0.52 %، و«أرابتك» 2.29 %، و«داماك» 0.6 %، و«ديار» 1.72 %، وزاد قطاع البنوك 0.45 %، مع زيادة «الإمارات دبي الوطني» 0.89 %، واستقرار «دبي الإسلامي» دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.2 %، بعد ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.83 %، مع استقرار «دبي للاستثمار»، و«سوق دبي المالي»، فيما انخفض قطاع النقل 0.5 %، مع انخفاض «أرامكس» 2.98 %، رغم ارتفاع «العربية للطيران» 2.11 %، و«الخليج للملاحة» 0.58 %.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، ثم «إعمار للتطوير»، بسيولة بقيمة 25.8 مليون درهم، وأغلق عند 3.74 دراهم. وحقق سهم «أملاك»، أكبر ارتفاع بنسبة 3.91 %، إلى 0.505 درهم، فيما كان «السلام السودان» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.79 % إلى 1.27 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.3 %، بعد نزول «أبوظبي الأول» 0.13 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.38 %، و«أبوظبي التجاري» 0.9 %، وتراجع قطاع الاتصالات مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الاستثمار 0.13 %، بفعل نزول «الواحة كابيتال» 1.3 %، رغم ارتفاع «إشراق» 2.58 %.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.35%، مدفوعاً بارتفاع «الدار» 0.44 %. كما ارتفع قطاع الطاقة 2.59 %، نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 3.97 %، و«طاقة» 4.04 %.

وهيمن «واحة الزاوية»، المدرج بالسوق الثانية، على النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 87 مليون درهم، بعد تنفيذ صفقة واحدة كبيرة، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 76.3 مليون درهم، ليغلق عند 15.28 درهماً. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، أكبر صعود، مع ارتفاعه بالحد الأعلى بنحو 15 %، مغلقاً عند 9.97 دراهم، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.82 %، عند 0.36 درهم.

إفصاحات

أفصحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وسبل معالجتها، مشيرة إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها 393.8 مليون درهم تشكل 32.5% من رأسمالها، مبينة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، شملت خسائر كبيرة في عامي 2012-2013 وعامي 2015 ــ 2016 بلغ مجموعها 843 مليون درهم، وبشكل رئيسي الخسائر الملحوظة التي تحققت في قطاع تأمين المركبات، وكذلك شركة بست ري.

أظهرت نتائج شركة يونيكاي للأغذية تحولها للأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتسجل 7.49 ملايين درهم مقابل خسارة بنحو 14.15 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة دبي للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 57.39 مليون درهم مقابل ربح بنحو 35.37 مليون درهم في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

يناقش مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 خلال اجتماعه الذي سيعقد غداً الأربعاء.

وافق مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بحيث لا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعية للإمارات ومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 75% من رأس المال، على ألا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الأجانب عن 25%.

ارتفعت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 65.47 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 62.9 مليوناً في الفترة نفسها من 2018.