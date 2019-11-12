23 مليار دولار فرص الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بالإمارات

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

كشف تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019-2020، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس احتلال الإمارات المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي، فيما قدر التقرير حجم فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة بـ23 مليار دولار وفرص التصدير من الدولة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بحوالي 10.6 مليارات دولار، فيما رصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عالمياً بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وتم إطلاق الإصدار السابع من التقرير الذي يقدم تحديثاً سنوياً عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة، على هامش احتفالية قرع جرس في بورصة ناسداك دبي. ويقدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.

الإمارات الأولى في 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي