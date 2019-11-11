صفقتان على «التجاري» و«الاستثمار» ترفعان سيولة الأسهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع مع تعرضها لعمليات بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، في ظل مساعيهم لجني الأرباح، بعدما عمدوا إلى الشراء واقتناص الفرص خلال الجلسات الماضية، وارتفعت السيولة، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهمي «بنك الاستثمار» و«أبوظبي التجاري».

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.43% عند مستوى 2660.16 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.74% إلى مستوى 5093.56 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 440.7 مليون درهم، منها 156.5 مليون درهم في دبي، و284.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 237.7 مليون سهم، موزعة بواقع 145.5 مليون سهم في دبي، و92.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3322 صفقة. وشهد «أبوظبي التجاري» تنفيذ صفقة كبيرة على عدد 10 ملايين سهم بقيمة 78.5 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة مماثلة على «بنك الاستثمار» لعدد 44.68 مليون سهم بقيمة 90.7 مليون درهم.

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، لـــ«البيان الاقتصادي»: «استمر التذبذب في أسواق الإمارات مع توقع بأن يتحسن الأداء على ضوء المعنويات الإيجابية بعد صعود الأسواق العالمية ومنها الأمريكية إلى مستويات تاريخية نتيجة البوادر الحسنة لانتهاء الحرب التجارية، كذلك من المتوقع أن تتعافى الأسواق تدريجياً في الفترة القادمة مع انتظار للمزيد من النتائج المالية للتسعة أشهر من السنة الحالية».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.64% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.2%، و«إعمار للتطوير» 7.22%، و«إعمار مولز» 0.52%، و«أرابتك» 2.23%، و«داماك» 0.36%، و«ديار» 2.24%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.32%، ونزل قطاع البنوك 1.33% بفعل نزول «دبي الإسلامي» 0.57%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.18%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.35% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 1.38%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.1%، وانخفض قطاع النقل 2.23% إثر انخفاض «العربية للطيران» 3.4%، و«أرامكس» 1.34%.

وتصدر «أمانات» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 48.5 مليون درهم، ليغلق عند 0.89 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 14.8 مليون درهم، ليصل عند 3.6 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 13.8 مليون درهم، وأغلق عند 4.13 دراهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر وتيرة صعود بنسبة 11.76% إلى 1.33 درهم، فيما كان «الإثمار» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.75% إلى 0.213 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك 0.97% مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.78%، و«أبوظبي التجاري» 0.76%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.69%، وتراجع قطاع العقار 0.44% نتيجة تراجع «الدار» 0.43%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%. كما تراجع قطاع الاستثمار 0.64% مع تراجع «إشراق» 2.24%.

وهبط قطاع الطاقة 2.5% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 4.46%، و«طاقة» 3.74%، في ظل ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.15%. واستقر بدوه قطاع الاتصالات مع استقرار «اتصالات» دون تغيير.

وتصدر «بنك الاستثمار» قائمة الأنشط بالقيم بعد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 90.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 83.5 مليون درهم، وأغلق عند 7.79 دراهم. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 5.03% إلى 0.4 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.56% إلى 1.7 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 55 مليون درهم، منها 1.95 مليون درهم للعرب، و53.16 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 55 مليون درهم، منها 1.34 مليون درهم للخليجيين، و53.76 مليون درهم للأجانب.

إفصاحات

قالت شركة الاتحاد العقارية إن مجلس إدارتها بصدد اتخاذ قرار بالتمرير يوم الخميس المقبل للموافقة على البيانات المرحلية الموجزة الموحدة للربع الثالث لعام 2019.

ارتفعت أرباح شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 22.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.17 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

قرر مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تأجيل اعتماد النتائج المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

اتجاه شرائي

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم على أسهم «سوق دبي المالي»، و«الدار»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«العربية للطيران».