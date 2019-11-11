ارتفاع حصة «دانة غاز» من الدفعات بالإمارات ومصر وكردستان 16.7 %

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز» نمو حصتها من الدفعات المستلمة عن مستحقاتها في مصر والإمارات وحصتها من مبيعات «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق، بنسبة 16.7% على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 لتصل إلى 230 مليون دولار (844 مليون درهم).

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35٪ من شركة «بيرل بتروليوم»، من الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق بنسبة 52% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 118 مليون دولار مقارنة بـ77 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وحصلت شركة دانة غاز على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 68.3 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها شركة دانة غاز من عملياتها في مصر 105 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بـ111 مليون دولار من الدفعات المستلمة عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة عن عملياتها في دولة الإمارات 7.3 ملايين دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: نمو حصتنا من الدفعات المستلمة عن مبيعات بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي يعود بشكل رئيسي لزيادة الإنتاج والدفعات المنتظمة من حكومة الإقليم. وبفضل هذا النمو، ارتفع إجمالي الدفعات التي استلمناها عن عملياتنا في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق إلى 230 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.