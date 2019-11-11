بدء فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي، عن بدء فترة الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال «بنك الإمارات دبي الوطني»، من خلال إصدار حقوق الاكتتاب اعتباراً من أمس وحتى 20 نوفمبر 2019.

وسيتم الاكتتاب من خلال طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 دراهم للسهم (القيمة الاسمية درهم واحد (1) تُضاف إليها علاوة إصدار 7.5 دراهم)، بهدف زيادة رأس المال إلى 6316.59 مليون درهم، وكان التداول على حقوق الاكتتاب للبنك بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى الخميس المقبل. ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

وكان مجلس إدارة البنك وافق أخيراً على زيادة رأسمال المصدر للبنك بنسبة 14% من 5.6 مليارات سهم إلى 6.3 مليارات سهم من خلال إصدار حقوق الاكتتاب.