20 % نمو أرباح 16 بنكاً وطنياً إلى 36.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشف مسح «البيان الاقتصادي» عن ارتفاع الأرباح الفصلية الصافية للبنوك المدرجة في أسواق المال إلى نحو 36.66 مليار درهم في 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 20.3% على أساس سنوي، أو ما يعادل 6.2 مليارات درهم مقارنة بـ 30.47 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وقال محللون ماليون، إن نتائج البنوك المدرجة - باستثناء بعض البنوك الصغيرة - فاقت التوقعات على الرغم من التحديات الراهنة، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بعدما تخطت أرباحه، شاملة أرباح «الإمارات الإسلامي»، حاجز 12.48 مليار درهم بنمو 63%، بعد عملية الاستحواذ على دينيز بنك، كما شملت النتائج 4.4 مليارات ناتجة عن تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال. وحل «أبوظبي الأول» ثانياً مع نمو أرباحه 4.3% إلى 9.5 مليارات، ثم «دبي الإسلامي» 4.015 مليارات درهم بنمو 8.5% .

وجاء بنك أبوظبي التجاري رابعاً مع نمو أرباحه 7.5% إلى 3.74 مليارات درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» مع ارتفاع أرباحه 5.6% إلى 1.85 مليار درهم، ثم «المشرق» بأرباح 1.81 مليار درهم بنمو 1.7% .

وحل «دبي التجاري» سابعاً بأرباح بلغت 1.06 مليار درهم، بنمو قدره 26.1% ، ونمت أرباح «الإمارات الإسلامي»، المتضمنة في نتائج «الإمارات دبي الوطني»، بنحو 42.7% إلى 937.2 مليوناً.

وزادت أرباح «رأس الخيمة الوطني» 24.9% إلى 839.4 مليون درهم، وارتفعت أرباح «الفجيرة الوطني» 10.7% إلى 511.6 مليون درهم، وصعدت أرباح «الشارقة الإسلامي» 4.5% إلى 415.4 درهماً، وزادت أرباح «بنك أم القيوين» بنسبة 4.2% إلى 349.8 درهماً.

وهبطت أرباح بنك الشارقة بنحو 42.5% إلى 173 درهماً، وتراجعت أرباح مصرف عجمان بنحو 8.1% إلى 110.2 دراهم، فيما نزلت أرباح بنك الإمارات للاستثمار بنحو 34.4% إلى 21.5 مليون درهم، وتكبد بنك الاستثمار خسائر بنحو 228.5 مليون درهم.