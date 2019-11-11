«الإثمار» أول سهم أحمر في سوق دبي بخسائر متراكمة 98 %

المصدر: دبي - عمرو عادل

أصبحت «الإثمار القابضة» البحرينية، أول شركة في سوق دبي المالي والثانية على مستوى الأسواق المالية في الدولة، التي يظهر سهمها بالعلامة الحمراء على شاشات التداول بعد إعلان خسائر متراكمة بنسبة 98% من رأس المال.

ويأتي ذلك التزاماً بالتعليمات الصادرة مؤخراً عن هيئة الأوراق المالية بوضع علامة حمراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 50% فأكثر، وعلامة صفراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 20% فأكثر. وجاء سهم الشركة الأكثر تراجعاً في سوق دبي المالي أمس بنسبة 9.75% إلى 0.213 درهم.

وأفصحت «الإثمار القابضة» المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، في بيان سابق، بأن السبب وراء خسائرها المتراكمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يعود إلى مخصصات الهبوط في القيمة، والتي خصصت للاستثمارات غير الأساسية خلال الأزمة المالية.

وتعمل الشركة على اتخاذ تدابير لتحسين رأس المال، ومنها بيع الأصول غير الأساسية، وتحسين الربحية، وتخفيض النفقات التشغيلية وترشيد التكاليف في المجموعة.