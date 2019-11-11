أرباح «العربية للطيران» تقفز 53 % إلى 809 ملايين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت العربية للطيران تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثالث من السنة المالية الجارية والمنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2019، مواصلةً بذلك أداءها القوي والمستدام.

وحققت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية بلغت 471 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بزيادة نسبتها 57% مقارنة بـ300 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 12% لتبلغ 1.43 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.28 مليار درهم.

وبذلك يصل صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى إلى 809 ملايين درهم؛ بزيادة نسبتها 53% مقارنة مع 530 مليون درهم سجلتها الشركة لنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وبلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 أكثر من 3.611 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 3 مليارات درهم.

ونقلت الشركة أكثر من 9.2 ملايين مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بعدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال الفترة نفسها من عام 2018. وحافظ معدل إشغال المقاعد على نسبته المرتفعة التي بلغت 83% خلال هذه الفترة.

وقال الشيخ عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تعكس النتائج القوية التي سجلتها العربية للطيران خلال الربع الثالث من العام الجاري قوة وفعَالية نموذج الأعمال الذي نتبعه، وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا يومياً.

ومع نجاح العربية للطيران بتسجيل أداء قياسي من بداية العام حتى تاريخه، سنواصل بدورنا التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير أفضل خيارات القيمة مقابل المال لعملائنا».

وواصل قائلاً: تؤثر الظروف الاقتصادية والتجارية الحالية في صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.