1.85 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 5.2% لتصل إلى 620 مليون درهم خلال الربع الثالث، وبنسبة 5.6% إلى 1,85 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8.7% إلى 828.9 مليون درهم مقارنة مع 762.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي نتيجة إلى زيادة صافي أصول تمويل العملاء إلى 79.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

كما ارتفع الدخل من غير التمويل بفضل زيادة الدخل من الاستثمارات، والذي ارتفع بدوره بنسبة 58.9% إلى 195.0 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2019 في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.1% إلى 280.0 مليون درهم. وزاد صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 1% إلى 79.2 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2019، ارتفاعاً من 78.4 مليار درهم في العام الماضي.

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يعكس أداؤنا خلال الربع الثالث من عام 2019 تركيزنا على تنفيذ استراتيجية المصرف بشكل ناجح وفعال.

ونتيجة لذلك، شهدنا نمواً في الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 8.7% على أساس سنوي مدعوماً بزيادة الدخل من التمويل وارتفاع الدخل من الرسوم، الأمر الذي عزز العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 18.0%.

وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثالث من 2019 بنسبة 5.2% إلى 620.0 مليون درهم مع ارتفاع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار في الربع الثالث من 2019 بنسبة 20.8% إلى 207.5 ملايين.

وأوضح أنه رغم انخفاض معدلات الأرباح على التمويلات في السوق، استقر صافي هامش الربح على نسبة 4.22% مدعوماً بكلفة تمويل منخفضة جراء محفظتنا القوية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

كما حافظنا على مستويات السيولة القوية، ووصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع إلى 78.9%، لذا، نتطلع اليوم بثقة تامة إلى مواصلة تحقيق طموحات ومخططات النمو في المصرف بأعلى مستويات الأداء والكفاءة.

وقال إنه بالإضافة إلى النمو في الإيرادات، نجحنا في اتباع نهج مدروس لإدارة التكاليف والمخاطر فنفّذنا عدداً من مبادرات رفع كفاءة التكاليف التي أسهمت في ضبط نفقات التشغيل وفي خفض نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 1.6% على أساس سنوي دون المساس بمستوى أدائنا أو جودة خدماتنا.

وقوبلت الفوائد المالية التي حققتها هذه المبادرات بشكل جزئي باستثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء الجدد ودعم نمو أعمال المصرف.