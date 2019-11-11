«الواحة كابيتال» تكشف عن استراتيجية نمو جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» عن نتائجها المالية للربع الثالث. ويأتي الإعلان عن النتائج المالية بالتزامن مع اعتماد الواحة كابيتال لاستراتيجية جديدة لتحقيق النمو في مختلف وحدات أعمالها.

وواصلت وحدة إدارة الأصول تسجيل نتائج ممتازة، مدفوعةً بنجاح صناديق الأسهم والائتمان الرئيسية في الأسواق الناشئة في تحقيق عوائد قوية لـ «الواحة كابيتال» والمستثمرين الخارجيين، في حين سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة خسائر محتسبة لمرة واحدة.

وكانت «الواحة كابيتال» أجرت مجموعة من التعديلات بعد إعادة تقييم بعض استثماراتها، مما نتجت عنه خسارة صافية بقيمة 205 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2019.

وشهدت وحدة إدارة الأصول هذا العام ارتفاعاً بنسبة 24% في حجم الأصول المدارة مسجلةً 3.1 مليارات درهم، وستواصل جهودها لجذب المستثمرين الخارجيين إلى الاستثمار في صناديقها.

وستعمل الواحة كابيتال على تحسين وتوسيع محفظة أصولها، التي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 10.6 مليارات درهم، مستفيدةً من حضورها الدولي لإيجاد فرص استثمارية جديدة في الأسواق الدولية ضمن القطاعات عالية النمو.