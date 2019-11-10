3 بنوك إماراتية ضمن الأكثر أمناً في المنطقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تضمنت قائمة أكثر البنوك الـ 12 أمناً في منظومة مجلس التعاون 2019 والتي أصدرتها مجلة «جلوبال فاينانس» حديثاً، 3 بنوك إماراتية تحمل تصنيفين، جاء في مقدمتها مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية بالقائمة بأصول 125 مليار درهم مع تصنيف A+ وA1 من فيتش وموديز على التوالي.وحل بنك دبي الإسلامي في المرتبة 9 بأصول تناهز 224 مليار درهم مع تصنيف A و A3 من فيتش وموديز على التوالي، كما حل مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة 10 بأصول ناهزت 44.8 مليار درهم وتصنيف BBB+ و A3 من كل من فيتش وموديز على التوالي.

وفي قائمة أكثر 10 بنوك أمناً في المنطقة التي تحمل تصنيفاً واحداً، جاء بنك الإمارات الإسلامي في المرتبة الثانية بالقائمة بتصنيف A+، وجاء بنك نور في القائمة مع تصنيف A- من فيتش.

وقال التقرير إن البنوك الإسلامية استفادت من النمو السريع للمنتجات الإسلامية، متفوقة في بعض الحالات على البنوك التقليدية، وفقاً لمؤشر الخدمات المصرفية الإسلامية لعام 2018، يحمل 55% من المستهلكين الإماراتيين منتجاً مصرفياً إسلامياً واحداً على الأقل، مقارنة بـ 47% في عام 2015. وانخفض معدل تغلغل البنوك التقليدية إلى 63% من 69% في عام 2017.

ومن جهة أخرى، يشهد الطلب على صكوك السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً، حيث من المتوقع أن يرتفع الإصدار بنسبة 6% إلى 130 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لموديز ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعتمد نمو هذه المؤسسات على الابتكار من خلال التكنولوجيا الإسلامية وزيادة التقنين. من بين هذه المبادرات بنك الإمارات الإسلامي الذي أطلق خدمة دردشة مصرفية للعملاء عبر واتس أب، وانضم البنك إلى برنامج ضمان الائتمان التابع لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يوفر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.