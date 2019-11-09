الأجانب والمؤسسات يضخون 351 مليوناً في الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ضخ المستثمرون الأجانب والمؤسسات ما يناهز 351 مليون درهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي لاقتناص الفرص وزيادة المراكز المالية، في وقت أغلقت المؤشرات الرئيسية على تباين وسط ترقب لمزيد من النتائج الفصلية للشركات المدرجة. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.46% عند مستوى 5131.36 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والخدمات، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 1.75% ليغلق عند 2698.78 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 1.73 مليار درهم، منها 994.15 مليون درهم في دبي، و735.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 850 مليون سهم، موزعة بواقع 615.3 مليون درهم في دبي، و234.4 مليون سهم في أبوظبي، خلال 18 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ضخ المستثمرون الأجانب ما يناهز 228.6 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء منها 113 مليوناً في دبي و115.6 مليوناً في أبوظبي. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 122 مليون درهم، موزعة بواقع 53.25 مليون درهم في دبي، و68.9 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 122 مليون درهم، منها 53.25 مليون درهم في دبي، و68.9 مليون درهم في أبوظبي.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1% بدعم نمو «أبوظبي الأول» 1.31%، و«أبوظبي التجاري» 0.64%، في مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.37%، وزاد قطاع الاتصالات 0.24% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

فيما انخفض قطاع العقار 2.15% على إثر هبوط «الدار» 2.13%، كما هبط قطاع الاستثمار 1.04% إثر انخفاض سهم «إشراق» نحو 3%، مع استقرار «الواحة كابيتال» دون تغيير، ونزل قطاع الطاقة 1.41% مع تراجع «دانة غاز» 2.18%، و«طاقة» 1.76%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 350 مليون درهم، ليغلق عند 15.42 درهماً، تلاه «الدار» بتداولات 61 مليون درهم، ليغلق عند 2.3 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات 52.5 مليون درهم، إلى 16.6 درهماً. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.93% ليغلق عند درهم واحد، تلاه «أبوظبي الوطنية للفنادق» 3.94% إلى 2.9 درهم، ثم «سيراميك رأس الخيمة» 1.91% إلى 1.6 درهم، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 19.27% إلى 0.88 درهم، تلاه «الوطنية للتكافل» 14.36% إلى 0.47 درهم، ثم «الإمارات للتأمين» 10% إلى 7.02 دراهم.

ومال المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 115.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 115.6 مليون درهم، موزعة بواقع 18 مليون درهم للعرب، و46.5 مليون درهم للخليجيين، و67.3 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.11%، و«إعمار مولز» 0.51%، و«أرابتك» 3.24%، و«ديار» 1.92%، و«داماك» 2.9%، و«إعمار للتطوير» 4.2%، فيما نزل قطاع البنوك 2% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 4.58%، مع استقرار «دبي الإسلامي».

وصعد قطاع النقل 1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 8.09%، فيما انخفض «أرامكس» 4.59%، و«الخليج للملاحة» 0.72%. وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط جاذباً سيولة بنحو 213 مليون درهم، مغلقاً عند 11.45 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 176 مليون درهم، وأقفل عند 4.18 دراهم، ثم «العربية للطيران» بتداولات 172 مليون درهم، مغلقاً عند 1.47 درهم.

وسجل «العربية للطيران» أكبر وتيرة صعود أسبوعية بنسبة 8.09% مغلقاً عند 1.47 درهم، تلاه «بنك المشرق» وزاد 5.26%، ثم «الدار التكافل» بنموه 4.54% إلى 0.599 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.1% إلى 0.454 درهم، تلاه «أملاك» 6.31% إلى 0.52 درهم، ثم «أرامكس» بنسبة 4.59% إلى 3.74 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 113 مليون درهم، منها 112 مليون درهم للأجانب، ومليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 113 مليون درهم، موزعة بواقع 98 مليون درهم للخليجيين، و15 مليون درهم للمواطنين.

شراء أجنبي

تركزت مشتريات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي على أسهم «الإمارات دبي الوطني»، و«الدار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«إعمار مولز»، و«العالمية القابضة»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار العقارية»، و«أرامكس»، و«دانة غاز» و«دي إكس بي».

