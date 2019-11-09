16.8 مليار دولار تستقطبها الأسهم العالمية في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، إن المستثمرين ضخوا 16.8 مليار دولار بصناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، فيما سجلت أوروبا أكبر تدفقات في 88 أسبوعاً موضحاً أن التدفقات كانت مدفوعة بشكل أساسي بالأسهم البريطانية التي شهدت أطول سلسلة تدفقات داخلة يومية منذ نوفمبر 2015.

ومنذ بداية العام سحب المستثمرون قرابة 200 مليار دولار من الأسهم العالمية.

وترتفع التدفقات الداخلة إلى الأسهم البريطانية منذ انحسار المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وارتفعت السوق البريطانية 2 % الأسبوع الماضي في الوقت الذي يهدف فيه الحزبان السياسيان الرئيسيان المتنافسان في الانتخابات التي تُجرى في 12 ديسمبر للخروج من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاق انتقالي.

ومع تنامي احتمالات إبرام أمريكا والصين اتفاق المرحلة واحد التجاري شهدت الأسهم العالمية أيضاً تدفقات لليوم الـ 11وهي أطول سلسلة منذ يناير.

وأضاف أن صناديق السندات تلقت 10.6 مليارات دولار موضحاً أنه مع ارتفاع عائدات السندات، استقطبت الأسهم المالية مليار دولار في الأسبوعين الماضيين.