مكاسب الأسهم القيادية تدعم صعود سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أنهى سوق دبي المالي تداولاته أمس مع نهاية الأسبوع محققاً مكاسب ناهزت 834 مليون درهم بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاستثمار والبنوك، فيما استمر «العربية للطيران» في خطف الأنظار للجلسة الثانية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 10.7 نقاط ليغلق عند 2698.78 نقطة مع ارتفاع قطاع العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.25% أو ما نسبته 12.86 نقطة ليقفل عند 5131.37 نقطة بضغط نزول أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 341 مليون درهم موزعة بواقع 240.6 مليون درهم و100.4 مليون درهم بأبوظبي، وجرى التداول على 153.7 مليون درهم منها 125.38 مليوناً في دبي و28.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4067 صفقة.

ونشطت التداولات على سهم «العربية للطيران» مع استحواذه على نحو 27% أو ما يعادل 64.2 مليون درهم من سيولة سوق دبي، فيما نفت الشركة التقارير المتداولة بشأن تكهنات حول مستقبل عمليات «العربية للطيران أبوظبي»، والعمليات المستقبلية للشركة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.43% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.97% و«ديار» 0.28%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» دون تغيير، وهبط «أرابتك» 1.65% و«داماك» 0.87% و«الاتحاد» 0.65%. وزاد قطاع البنوك 0.17% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.44% واستقرار «دبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.62% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 0.79% و«سوق دبي المالي» 0.23% و«شعاع» 0.11%، ونما قطاع النقل بنسبة 1.22% نتيجة صعود «العربية للطيران» 2.08% لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2016 و«أرامكس» 0.54%.

وهيمن «العربية للطيران» على التداولات للجلسة الثانية واستقطب سيولة بنحو 64.17 مليون درهم ليغلق عند 1.47 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 56.8 مليون درهم ليصل عند 4.18 دراهم. وسجل «دار التكافل» أكبر وتيرة صعود بنحو 5.6% إلى 0.59 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.19% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.39%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.51% و«بنك الشارقة» 1.63% و«رأس الخيمة الوطني» 1.91%.

ونزل قطاع الطاقة 0.53% مع انخفاض «طاقة» 0.3% و«دانة غاز» 0.44% و«أدنوك للتوزيع» 0.76%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنحو 0.48% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% مع ارتفاع «إشراق» 1.42% واستقرار «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع العقار هامشياً 0.01% مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 0.22% واستقرار «الدار».

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات جاذباً 40.06 مليون درهم ليغلق عند 15.42 درهماً. وحقق «رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 1.9% إلى 4.8 دراهم، فيما كان «البحيرة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.5% إلى 1.8 درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بتسجيل رقم حساباتهم المصرفية لدى شركة الوساطة بما يمكنهم من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

إفصاحات

ـــ نفت شركة العربية للطيران، التقارير المتداولة في عدد من وسائل الإعلام، والتي تتضمن تكهنات حول «العربية للطيران أبوظبي»، والعمليات المستقبلية للشركة، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، ولم يصدر عنها أي بيان رسمي بهذا الخصوص.

ـــ قالت شركة أمانات القابضة، إن دار الشريعة قامت بمراجعة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وأكدت أن نشاطاتها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ونباء عليه، فإن أسهم الشركة متوافقة مع مبادئ الشريعة لغرض الاستثمار والتداول.

ـــ تراجعت خسائر شركة أورينت يوم إن بي تكافل إلى 2.27 مليون درهم، بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر 9.36 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ـــ أعلنت شركة اكتتاب القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية إلى الخميس المقبل، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في موعد الاجتماع الماضي.

ـــ حقق بنك الإمارات للاستثمار صافي أرباح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر بلغ 21.5 مليون درهم مقارنةً بـ 32.77 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2018.