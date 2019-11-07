تعديلات على نظام الإفصاح الإلكتروني بسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إجراء تعديلات وتحسينات على نظام وآلية الإفصاح الإلكتروني، وذلك في خطوة لمواكبة أحدث التقنيات والأساليب المطبقة في الأسواق العالمية، حيث ستتمكن الشركات من خلال هذه التعديلات من ممارسة الإفصاح بشكل فوري دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين. وتم العمل بهذا النظام بدءاً من 01/‏‏11/‏‏2019.

وتأتي هذه البادرة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة عمل السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكل المتعاملين بالأوراق المالية، بالإضافة إلى كونها تفعيلاً لمبادئ الشفافية والحوكمة التي يتبناها السوق منذ إنشائه.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي: يحرص السوق على تبني نهج يعزز من موقع السوق ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تواكب آليات العمل في السوق أبرز التقنيات الحديثة بشكل متواصل ودائم، ما يتطلب إجراءات سلسة وعصرية تنسجم مع تلك التقنيات إضافة إلى تبني أساليب تتميّز بالمرونة والدقة، حيث يرى السوق أن هذا النهج سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وسيعزز من حيوية السوق ومرونة لوائحه.

وقامت إدارة السوق بالتعميم على جميع الشركات المدرجة لإعلامها بالتحديث الجديد للنظام، كما أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه التعديلات والتحسينات ضمن مجموعة من النقاط والمراحل الأساسية لعملية الإفصاح والتي جاءت على الشكل التالي:

- أولاً: تقوم الشركة بالإفصاح مباشرة، بعد تعهدها بصحة المعلومات المعلن عنها وتحملها لكامل المسؤولية على محتوى الإفصاح.

- ثانياً: ترسل الشركة بيانات الإفصاح لموظفي السوق المعنيين بالإفصاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طريق البريد الإلكتروني.

- ثالثاً: يظهر الإفصاح مباشرة على الموقع الإلكتروني للسوق ويصبح متاحاً للجميع.

- رابعاً: يمكن للشركة إجراء تعديل على الإفصاح في حال وجود خطأ فيه.

- خامساً: تتخذ الإجراءات الاعتيادية في حال استدعى إيقاف الإفصاح أو تم إعادة الشركة للتداول، حتى لا تؤثر التعديلات الجديدة على النظم الخاصة بوقف وإعادة الشركات للتداول المعمول بها.

والتعديلات الحديثة تأتي ضمن سلسة من الإجراءات التي يتخذها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمستثمرين والمؤسسات، من خلال سن تشريعات تسهّل عليهم إجراء المعاملات واستلام وإرسال التحويلات المالية.