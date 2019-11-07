95.5 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر تحقيق أرباح صافية قدرها 95.5 مليون درهم بانخفاض نسبته 8% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من 2018 والبالغة 103.7 ملايين درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 30.4 مليون درهم مقابل 20.9 مليوناً في الفترة المماثلة من 2018 بارتفاع نسبته 45%.

إيرادات

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 241.6 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019، مقابل 251.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 133.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و107.7 ملايين درهم من الاستثمارات.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2019 إلى 146.1 مليون درهم مقابل 148.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2018. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 78.1 مليون درهم مقابل 69.5 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2018، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 47.7 مليون درهم مقابل 48.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2018.

وفي حين انخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 17% خلال الشهور التسعة الأولى إلى 39.5 مليار درهم، فقد شهد الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 29.5% في قيمة التداول إلى 14.5 مليار درهم.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: «أظهر أداء السوق تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث، فرغم البداية المتراجعة لنشاط التداول في النصف الأول إلا أن إجمالي قيمة التداولات تحسن بصورة ملحوظة خلال الربع الثالث مسجلاً ارتفاعاً نسبته 29.5%، الأمر الذي أسهم في تقليص معدل التراجع في قيمة التداول إلى حد بعيد.

وقد سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 10% بنهاية سبتمبر 2019، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 6.5% إلى 367 مليار درهم، ونحن نتطلع إلى اكتساب هذا الأداء الإيجابي قوة دفع أكبر في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها».

استثمار

وأضاف عيسى كاظم: حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال الشهور التسعة الأولى. وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليار درهم. واجتذب السوق 1121 مستثمراً جديداً ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين لديه إلى 844,245 مستثمراً.

وقال: نظم السوق مؤتمرين للمستثمرين العالميين في نيويورك ولندن، وحققا نجاحاً لافتاً بما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بدبي والدولة.