أسواق الأسهم تتماسك بدعم شراء أجنبي ومؤسساتي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، معززة بتواصل مشتريات الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص في وقت بقيت المؤشرات الرئيسية تتحرك في نطاقات ضيقة مع ترقب المستثمرين لنتائج كبرى الشركات القيادية في قطاع العقار.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.01% ليغلق عند 2688 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل في مقابل تراجع العقار والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.19% إلى مستوى 5144.22 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 260 مليون درهم، منها 184.3 مليون درهم في دبي، و75.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 159.3 مليون سهم، توزعت بواقع 133 مليون سهم في دبي، و26.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال 3276 صفقة. ونشطت التداولات على سهم «العربية للطيران» ليستحوذ على 33% من سيولة سوق دبي مع صعوده بنسبة 4.35% لأعلى مستوياته منذ أغسطس 2016.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.34% نتيجة نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.88%، رغم تراجع «دبي الإسلامي» 0.19%. وزاد قطاع النقل بنحو 1% مع نمو سهم «العربية للطيران» 4.35%، و«الخليج للملاحة» 0.15%، فيما تراجع «أرامكس» 1.85%.

وانخفض قطاع العقار بنحو 0.6% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.77%، و«إعمار مولز» 0.51%، و«داماك» 1.52%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.65%، و«ديار» 0.56%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.52% نتيجة هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.79%، و«شعاع كابيتال» 0.66%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.35%. وتصدر سهم «العربية للطيران» التداولات، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 24 مليون درهم، وأقفل عند 4.14 دراهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى نحو 20 مليون درهم، وأغلق عند 11.4 درهماً. وحقق «العربية للطيران» أيضا أكبر نسبة ارتفاع فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.25% إلى 0.87 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.02% بعد هبوط «أبوظبي التجاري» 0.51%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.75%، واستقر «أبوظبي الأول» دون تغيير. وتراجع قطاع العقار 0.5% نتيجة تراجع «الدار» 1.71% و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما ارتفع قطاع الطاقة هامشياً 0.07% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.38%، فيما استقر «دانة غاز». وتصدر «الدار» التداولات بسيولة 20.6 مليون درهم، مغلقاً عند 2.3 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 12.87 مليون درهم، وأقفل عند 15.48 درهماً. وحقق «أبوظبي لبناء السفن»، أكبر ارتفاع بنسبة 8.11% مغلقاً عند درهمين فيما كان «مجموعة الشارقة»، الأكثر تراجعاً بنسبة 10% مغلقاً عند 0.8 درهم.

إفصاحات

أعلنت شركة أركان لمواد البناء أمس نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2019، حيث بلغ صافي أرباح أركان 36,13 مليون درهم مقارنةً مع 10,20 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

حقّق صندوق «الإمارات ريت» أرباحاً قدرها 5.9 ملايين دولار (21.83 مليون درهم) مع نهاية الربع الثالث من عام 2019 مسجّلاً انخفاضاً عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب خسائر إعادة التقييم التي تأثّرت بأوضاع السوق.

حققت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين أرباحاً بلغت 17.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 مقابل أرباح 25.8 مليون درهم في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح مصرف السلام البحرين، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 27% إلى 17.1 مليون دينار بحريني في فترة الأشهر التسعة الأولى .

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى 2019 بنحو 925 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 1.17 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وصلت أرباح شركة «سيراميك رأس الخيمة» إلى 155.8 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2019، مقارنة بـ167.8 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.