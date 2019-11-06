البنوك التقليدية تزيد أصولها

المصدر: أبوظبي ـ وام

زادت البنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات من أصولها بمقدار 173 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 ما رفع من إجمالي قيمة الأصول إلى 2.457 تريليون درهم تقريبا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مستحوذة بذلك على 81.3 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي خلال فترة الرصد.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس أن 19.7% من الأصول سجلت لصالح البنوك الإسلامية.

وجاء الارتفاع الكبير في أصول البنوك التقليدية بدعم من الزيادة المسجلة في الودائع التي ارتفعت من 1.354 تريليون درهم في ديسمبر 2018 إلى 1.406.4 تريليون درهم في شهر سبتمبر 2019.