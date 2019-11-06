أسهم أبوظبي تربح 4.2 مليارات بدعم شراء الأجانب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ ربح سوق أبوظبي ما يناهز 4.2 مليارات درهم مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار التي ضغطت بدورها على سوق دبي، في الوقت الذي استمر فيه المستثمرون الأجانب في تعزيز استثماراتهم واقتناص الفرص.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.86% إلى مستوى 5154.11 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والسلع، فيما تراجع سوق دبي بنحو 0.7% عند مستوى 2687.77 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والتأمين والنقل والاستثمار والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 269.1 مليون درهم، منها 161.8 مليوناً في دبي، و107.3 ملايين بأبوظبي، وجرى التداول على 419.2 مليون سهم، موزعة بواقع 102.2 مليون سهم في دبي، و317 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3898 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.96% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 1.18%، و«أبوظبي التجاري» 1.03%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.19%، وارتفع قطاع العقار 1.09% مع صعود «الدار» 1.3%، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 1.97%.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.09% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار هامشياً 0.08% مع ارتفاع «إشراق» 0.28%، فيما استقر «الواحة كابيتال»، بينما انخفض قطاع الطاقة 1.13% مع تراجع «دانة غاز» 2.07% واستقرار «أدنوك للتوزيع» و«طاقة».

واصل «أبوظبي الأول» الصدارة بـ186.3 مليون درهم، مغلقاً عند 15.48 درهماً، تلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة» واجتذب سيولة بـ37.7 مليون درهم، وأقفل عند 0.893 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات، تصدر سهم «القدرة القابضة» بصعوده 5.26% وأغلق عند درهم واحد، فيما جاء سهم «الوطنية للتكافل»، في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 8.91% مغلقاً عند 0.5 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.94% مع نزول «إعمار العقارية» 1.89%، و«أرابتك» 2.67%، و«داماك» 1.27%، و«ديار» 2.21%، و«الاتحاد العقارية» 1.6%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.28%، و«إعمار مولز» 2.09%. وهبط قطاع البنوك 0.52% على أثر تراجع «دبي الإسلامي» 0.19%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.88%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.41% بعد انخفاض سهم «سوق دبي المالي» 1.92%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وارتفع «شعاع كابيتال» 0.55%. وتراجع قطاع النقل 1.46%، مع تراجع «أرامكس» 2.82%، و«الخليج للملاحة» 0.14% واستقر «العربية للطيران».

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط جاذباً سيولة بنحو 39 مليون درهم، ليغلق عند 11.3 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 30 مليون درهم، ليقفل عند 4.16 دراهم. وحقق سهم «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 2.34% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أملاك» الأكثر تراجعاً بنسبة 5.37% إلى 0.511 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، منها 4.6 ملايين العرب، و9.3 ملايين للخليجيين، و29.8 مليون درهم للمواطنين، فيما مالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 65.3 مليون درهم.

إرشادات

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إفصاحات

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