بنك الكويت الوطني: استقرار آفاق النمو في الإمارات

المصدر: الكويت- البيان

أكد تقرير صادر حديثاً عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات لاتزال مستقرة رغم استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي للإمارات بلغ حوالي 3.7% خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي. وتوقع التقرير بقاء توقعات النمو الاقتصادي ضمن مستويات مقبولة نتيجة استمرار سياسات التنويع الاقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د. سعادة شامي: آفاق النمو الاقتصادي متوسطة المدى في الإمارات ستبقى مستقرة، بدعم من حجم الوفورات في الصناديق السيادية .

وأضاف أن الحكومة الإماراتية أطلقت عدداً من الإصلاحات الهيكلية لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وإضافة إلى ذلك تم إقرار قانون جديد للاستثمار يرفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب إلى 100%، كما تبنت دبي وأبوظبي عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة بما في ذلك دعم مسرعات نمو الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل.