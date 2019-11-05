المصرف المركزي يطلق استبياناً حول المشاريع متناهية الصغر

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مصرف الإمارات المركزي الاستبيان الأول حول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات. وستوفر نتائج الاستبيان المعلومات والبيانات لمشروع البحث الذي يتم إعداده حالياً بالمصرف المركزي حول «ممكّنات حشد المزيد من الدعم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخفيف القيود التمويلية المفروضة عليها».

ويركز البحث على قيود التمويل التي تعرقل قدرة هذه الفئات من المشاريع على التطور بناءً على عوامل السوق القائمة حالياً. كما سيسهم البحث في إلقاء الضوء على أهم القيود التي يعتبرها المقترضون من أصحاب هذه المشاريع معوقات رئيسية لحصولهم على التمويل.

كما سيسلط البحث الضوء على مخاوف المؤسسات البنكية، وصناديق تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تحد من قدرتها على توفير التمويل الكافي للقطاع. وسيحدد البحث العراقيل الهيكلية للإقراض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على جانبي الطلب والعرض للإقراض الممنوح لهذه الفئة من المشاريع.

وأكد معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي أهمية البحوث المرتكزة على البيانات التي يجريها المصرف المركزي لتحسين استراتيجيات صنع القرار، بما في ذلك استراتيجيات اتخاذ القرارات، والتي ستوفر بدورها المعلومات للشركاء الرئيسيين المعنيين بحشد المزيد من الدعم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دعم هذه الفئة من المشاريع يأتي في صدارة أولويات المركزي، نظراً لدورها في تحقيق التنوع المنشود في الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك تماشياً مع رؤية 2021 للإمارات، واستراتيجية مرحلة «ما بعد النفط».