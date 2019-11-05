شراء أجنبي يرفع السيولة بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة مع اقترابها من حاجز 400 مليون درهم في ظل عمليات شراء انتقائية للأجانب لاقتناص الفرص وزيادة المراكز المالية في الأسهم القيادية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.01% عند مستوى 2706.73 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات والصناعة، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.06% ليغلق عند 5110.33 نقاط، مع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 390.4 مليون درهم، منها 293.23 مليون درهم في دبي، و97.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 200.77 مليون سهم، توزعت بواقع 162.1 مليون سهم في دبي، و38.67 مليونا بأبوظبي، من خلال 2547 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.49% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.57%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، كما ارتفاع قطاع النقل 0.07% على إثر صعود «العربية للطيران» 1.47%، فيما تراجع «أرامكس» 1.02%، و«الخليج للملاحة» 0.72%.

وهبط قطاع الاستثمار 1% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.78%، و«سوق دبي المالي» 1.01%، و«شعاع كابيتال» 3.7%، وهبط قطاع العقار 0.01% مع ارتفاع «أرابتك» 2.19%، و«داماك» 0.58%، و«إعمار مولز» 0.53%، و«الاتحاد العقارية» 1.62%، فيما نزل «إعمار للتطوير» 2.5%، و«ديار» 0.28%، واستقر «إعمار العقارية» دون تغيير.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط جاذباً سيولة بنحو 105 ملايين درهم، ليستقر عند 11.4 درهما، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 61.1 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 4.24 دراهم. وكان «بنك المشرق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.26% إلى 80 درهما، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.1% إلى 0.454 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.11% بعد نزول سهم «أبوظبي التجاري» 0.77%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.3%، رغم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. ونزل قطاع الاستثمار 0.23% مع نزول سهم «إشراق» 3.01%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 1%.

في المقابل، صعد قطاع العقار 0.42%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة 28.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.3 درهما، تلاه «اتصالات» بتداولات 14.6 مليون درهم، مغلقاً عند 16.54 درهما. وحقق سهم «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.69% عند 0.67 درهم، فيما كان «الإمارات للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 7.02 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 83.4 مليون درهم، منها 71.3 مليون درهم للأجانب، و9.8 ملايين درهم للعرب، و5.4 ملايين درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 83.4 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 70 مليون درهم، ونحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 217 ألف درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 217 ألف درهم، ونحو البيع في دبي بصافي 70 مليون درهم.

إفصاحات

ارتفعت أرباح شركة الأغذية المتحدة بنسبة 72% إلى 23.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل أرباح بلغت 13.67 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

حققت شركة الوطنية للتأمينات العامة أرباحاً صافية قدرها 31 مليون درهم في أشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل أرباح 39.37 مليوناً درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شركة أورينت للتأمين ارتفاع أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.23% بالغا 354.77 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بالفترة نفسها من 2018.

حددت الشركة الوطنية الدولية الخميس المقبل موعداً لمناقشة مسودة البيانات المالية للربع الثالث 2019.

يجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في 11 نوفمبر الجاري لإقرار النتائج المالية عن التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، وإقرار الميزانية التقديرية للعام 2020.

- تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة «الخليج للمشاريع الطبية» في 11 نوفمبر للمصادقة على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.