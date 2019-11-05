38 % زيادة أرباح «أمانات القابضة» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمانات القابضة (أمانات)، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 38% في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 لتصل إلى 33.4 مليون درهم، وبلغ إجمالي الدخل من الاستثمارات 52.1 مليون درهم بزيادة نسبتها 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت زيادة الدخل من الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مدفوعة بنمو حجم مساهمة محفظة أمانات في قطاع التعليم، بدعم من الأداء الإيجابي لجامعة ميدلسيكس دبي، والتي حققت بمفردها 18.3 مليون درهم من الإيرادات. وعلاوة على ذلك، بلغت مساهمة دخل التأجير التمويلي المرتبط بالأصول العقارية لمدرسة «نورث لندن كوليجييت» في دبي 20.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: نجحت أمانات في استثمار 1.2 مليار درهم في عام 2018 من خلال أصولها التعليمية والرعاية الصحية المتعددة، ما دعم بقوة الزيادة بنسبة 64% في إجمالي دخل الشركة من الاستثمارات. ويعد هذا دليلاً على قوة استراتيجيتنا الاستثمارية ويمهد خريطة الطريق الخاصة بنا، وذلك بالاعتماد على محفظتنا القوية من الأصول في المستقبل.

ونحن على ثقة بأن هيكلية رأس المال بعيدة الأمد التي تنفذها شركة أمانات ستساعدنا على تحقيق عائدات جذابة في قطاعاتنا المختارة، عبر توفير فرص لخلق القيمة المضافة وتعزيز النمو مع ضمان استدامة الإيرادات.