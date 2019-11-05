«الإمارات دبي الوطني» يتيح فتح حساب مصرفي فوراً عبر الهاتف الذكي

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، خدمة فتح الحساب الفورية للعملاء الجدد باستخدام الهواتف الذكية، حيث بات بإمكان المواطنين والمقيمين في الدولة من أصحاب الرواتب فتح حساب جارٍ أو حساب توفير بأسلوب رقمي بالكامل عبر تحميل تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف الذكية من متجري أبل ستور وغوغل بلاي.

ويمكن للعملاء مسح جواز السفر أو هوية الإمارات وتعبئة البيانات الشخصية والتقاط صورة سيلفي لفتح الحساب على الفور، ويحصلون بعدها على باقة ترحيبية تضم بطاقة الخصم المباشر ودفتر الشيكات، والبدء بالتمتع بالدخول الكامل إلى خدمات البنك عبر الإنترنت والمتحرك، ومركز الاتصال، وشبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

ويحظى العملاء الذي يفتحون حساباتهم عبر تطبيق البنك ويحتفظون بمتوسط رصيد 5 آلاف درهم، بفرصة إضافية للمشاركة في الحملة الترويجية «وفر واربح».