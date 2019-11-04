«إرنست ويونغ»: انخفاض الاكتتابات العامة الأولية بالمنطقة 45.3 ٪ خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أشار تقرير إرنست ويونغ للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انخفاض قيمة صفقات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بنسبة 45.3% لتصل إلى 190.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع 347.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات في المنطقة لدى إرنست ويونغ: «كان نشاط الاكتتابات العامة الأولية في السوق العالمي وسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر هدوءاً خلال الربع الثالث إلا أن الصفقات المرتقبة تراكمت خلال هذا الربع، ومع دخولنا موسم الذروة التقليدي، فمن المتوقع أن يرتفع نشاط الاكتتابات في الربع الأخير من عام 2019 وفي بداية عام 2020، حيث ستصبح التطورات الجيوسياسية العالمية أكثر وضوحاً».

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رغم أن صفقات الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تباطأت خلال الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي، فإن الأفق يزخر بصفقات مرتقبة مهمة من شركات تقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إدراجها للتداول في أسواق الأسهم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وتخطط هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لاتخاذ مجموعة من التدابير للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين، ومن هذه التدابير إنشاء منصة للشركات غير المربحة، وفرض وجود امرأة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة، وأن يكون لدى جميع الشركات مجلس إدارة يتمتع بمستويات مناسبة من الخبرة والمعرفة والاستقلالية.