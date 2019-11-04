الاحتياطات الدولية للقطاع المصرفي سجّلت أعلى معدل شهري في 6 سنوات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الاحتياطات الدولية للقطاع المصرفي أعلى مستوياتها في 6 سنوات بنهاية سبتمبر الماضي، حيث قفزت إلى 461.5 مليار درهم بزيادة 43.5 مليار درهم مقارنة مع 418 مليار درهم في ديسمبر 2018.

ورفع القطاع المصرفي احتياطاته في سبتمبر 36.5 مليار درهم مقارنة مع أغسطس، التي بلغت الاحتياطات فيه 425.1 ملياراً، ويعد سبتمبر الأعلى في معدل الزيادة الشهرية للاحتياطات الدولية للقطاع المصرفي بين (2014-2019)، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، حيث كانت أعلى زيادة بقيمة 32 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2018 حيث ارتفعت الاحتياطات من 369 ملياراً بنهاية يونيو إلى 401.9 مليار بنهاية سبتمبر2018.

وجاءت الزيادة غير المسبوقة في احتياطات القطاع المصرفي لشهر سبتمبر 2019 بسبب ارتفاع احتياطات البنوك، حيث نمت من 54.9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 87.8 ملياراً بنهاية سبتمبر بزيادة 32.8 ملياراً، بينما زادت احتياطات المصرف المركزي من 370.1 ملياراً بنهاية أغسطس إلى 373 ملياراً بنهاية سبتمبر بنمو 3.5 مليارات.

وواصل «المركزي» رفع رصيده من السبائك الذهبية لتصل إلى 2.709 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 2.239 مليار بنهاية أغسطس بزيادة 470 مليوناً، ليحقق أعلى مستوياته على الإطلاق على مدار السنوات الخمس الماضية.