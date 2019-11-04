تباين أداء الأسهم والسيولة دون 300 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك القيادية، فيما انخفض سوق دبي بضغط العقار، في الوقت الذي استمر الأجانب في اقتناص الفرص عبر ضخ 39 مليون درهم محصلة شراء.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.11% ليغلق عند 5113.32 نقطة، بدعم أسهم البنوك والصناعة والسلع، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 1.47% إلى مستوى 2706.59 نقاط، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 260 مليون درهم، منها 114.2 مليون درهم في دبي، و144.8 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 126.3 مليون سهم، موزعة بواقع 92.6 مليون سهم في دبي، و33.67 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2934 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 1% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.7%، و«إعمار للتطوير» 1.23%، و«الاتحاد العقارية» 0.96%، و«ديار» 0.27%، و«أرابتك» 1.08%، وقطاع البنوك 2.55% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.19%، و«الإمارات دبي الوطني» 5%، فيما ارتفع «جي إف إتش» 0.45%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.41% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.78%، و«شعاع كابيتال» 0.32%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.68%، بينما ارتفع قطاع النقل 0.27% مع صعود «أرامكس» 0.51%، فيما استقر «العربية للطيران»، و«الخليج للملاحة».

وتصدر «العربية للطيران» النشاط مستقطباً سيولة 23.6 مليون درهم، ليستقر عند 1.36 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 20.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.28 دراهم، ثم «جي إف إتش» بسيولة 9 ملايين درهم، ليغلق عند 0.891 درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.32% إلى 0.592 درهم، فيما كان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5% إلى 11.4 درهماً.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي قطاع البنوك 0.36% بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.39%، و«أبوظبي التجاري» 0.38%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%. فيما انخفض قطاع العقار 2% مع هبوط «الدار» 2.13%. وهبط قطاع الطاقة 0.48% مع انخفاض «طاقة» 5.88%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.44%، واستقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» أيضاً.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 82.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.28 درهماً، تلاه «أدنوك للتوزيع» بتداولات 15.8 مليون درهم، ليقفل عند 2.62 درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 11.3 مليون درهم، ليصل عند 5.1 دراهم. وحقق سهم «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.33% إلى 0.47 درهم، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 0.98 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 64 مليون درهم، منها 4.4 ملايين درهم للعرب، و39 مليوناً للأجانب، و20.6 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 64 مليوناً. واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 37.5 مليون درهم، موزعة بواقع 33 مليوناً بدبي، و4.4 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 37.5 مليون درهم، منها 33 مليوناً في دبي، و4.4 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» إلى 17.9 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2019، وبنسبة 29 % مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 2018، والتي بلغت 13.9 مليون درهم.

ارتفعت أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 4.5% إلى 32.5 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 31.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2018.

حققت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» أرباحاً بقيمة 2.78 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بـ14.3 مليون درهم، في الفترة المقابلة من 2018م.

تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، للربحية في الأشهر التسعة الأولى من العام، محققة 154.3 ألف درهم، مقابل خسائر قدرها 4.3 ملايين في الفترة نفسها من العام 2018.

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة العربية للطيران الأحد 10 نوفمبر الجاري، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.

ارتفعت أرباح شركة الوطنية للتبريد «تبريد» إلى 335.82 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2019 مقابل ربح بـ 320.89 مليون درهم بالفترة نفسها 2018.

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي الأربعاء المقبل لمناقشة الأداء المالي لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

انخفضت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 138.05 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بتراجع قدره 10.7%، مقارنة بنحو 154.68 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2018.