%70 من تداولات سوق دبي لـ10 شركات وساطة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 34 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 70.7% أو ما يعادل 6.25 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أكتوبر الماضي البالغة نحو 8.8 مليارات درهم. وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.29 مليار درهم ما يعادل 14.69%، وجاءت «بي اتش مباشر» في المرتبة الثانية بحوالي 977.69 مليون درهم بنسبة 11.05% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 917.6 مليون درهم بنسبة 10.37%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 520.39 مليون درهم بنسبة 5.88%، ثم «الدار للأسهم والسندات» بنحو 512.3 مليون درهم بنسبة 5.79%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 502.9 مليون درهم بنسبة 5.69%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 498.7 مليون درهم بنسبة 5.64% تلاها «الرمز كابيتال» بنحو 406.2 ملايين درهم بنسبة 4.59%.

وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 338.5 مليون درهم بنسبة 3.83%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بحوالي 284.2 مليوناً بنسبة 3.21%.