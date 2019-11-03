8213 حساباً جديداً في «سوق دبي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 8213 حساباً جديداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الحسابات خلال شهر أكتوبر نحو 791 حساباً جديداً بزيادة 7.2% مقارنة بنحو 738 حساباً في أكتوبر 2018، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت شركة «بي إتش مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 215 حساباً، فيما جاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثاني بـ 80، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بعدد 64 حساباً، يليها أبوظبي التجاري للأوراق المالية بـ 56 حساباً.

وجاءت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية خامساً بـ 52 حساباً، يليها أرقام سيكيورتيز 46 حساباً، ثم الضمان للأوراق المالية 40 حساباً، وأبوظبي الأول للأوراق المالية 28 حساباً، و28 حساباً لـ«دبي الإسلامي للخدمات المالية».