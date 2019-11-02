الأجانب يقتنصون الصفقات ويضخون 139 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي إثر تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح طالت غالبية الأسهم القيادية لا سيما في العقار والبنوك في الوقت الذي واصل الأجانب مشترياتهم وتعزيز مراكزهم المالية لاقتناص الفرص بالتزامن مع موسم إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية حيث قاموا بضخ نحو 139 مليون درهم في الأسهم المحلية.

وانخفض سوق دبي 1.3% عند مستوى 2746.93 نقطة متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل، في مقابل ارتفاع الاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 1.07% ليغلق عند 5107.76 نقاط بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 1.5 مليار درهم، منها 829.7 مليون درهم في دبي، و727.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 877.7 مليون سهم، موزعة بواقع 615 مليون سهم في دبي و262.7 مليون سهم في أبوظبي من خلال 19 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 139.2 مليون درهم في الأسواق الأسبوع الماضي كمحصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 139.2 مليون درهم، منها 11 مليون درهم للعرب، و35.15 مليون درهم للخليجيين، ونحو 93 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.4% بعد تراجع «إعمار العقارية» 4.47% و«إعمار للتطوير» 1.22%، و«أرابتك» 7.04%، و«داماك» 4.86% و«ديار» 4.71%، و«الاتحاد العقارية» 1.89% فيما ارتفع «إعمار مولز» 0.52%.

وانخفض قطاع البنوك 0.2% بفعل تراجع «دبي الإسلامي» 0.56%، و «الإمارات دبي الوطني» 4%. وهبط قطاع النقل 1.3% نتيجة تراجع «العربية للطيران» 0.73% و «أرامكس» 1.75% بينما صعد قطاع الاستثمار 0.43% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.78%،.

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 73.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 73.2 مليون درهم، بواقع 3.7 ملايين درهم للعرب، و43.57 مليون درهم للخليجيين، و26 مليون للمواطنين.

وفى سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك 1.59% مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.56%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 3.04%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 1.64% على أثر هبوط «دانة غاز» 2.55%، و«طاقة» 2.86%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.38%. وهبط قطاع الاستثمار 0.95% فيما ارتفع قطاع العقار 1.73% مع صعود «الدار» 1.73%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.78%.