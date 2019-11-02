تفاؤل محادثات التجارة يصعد بالنفط 1 %

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس بفضل التفاؤل بعد مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصعد خام القياس العالمي برنت 54 سنتاً بنسبة 1% مسجلاً 60.12 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً بنسبة 1% مسجلاً 54.75 دولاراً للبرميل.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن من المتوقع استمرار تعرض أسعار النفط لضغوط في العامين الجاري والقادم. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيراً ومحللاً أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولاراً للبرميل العام الجاري، و62.38 دولاراً للبرميل العام القادم. وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء «أوبك» تعافى في أكتوبر من أدنى مستوى في 8 سنوات. وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس إن «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة.