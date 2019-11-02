الاتصالات السعودية: الجيل الخامس يسهم بــ 19 مليار دولار في الناتج المحلي

المصدر: الرياض - د ب أ

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية «إس.تي.سي»، ناصر بن سليمان الناصر، أن تبلغ مساهمة الجيل الخامس المتوقعة في الناتج المحلي للمملكة 19 مليار دولار، إضافة إلى توفير نحو 20 ألف وظيفة، بحلول 2030.

وكشف الناصر، في تصريحات خلال مشاركته في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، عن زيادة سرعة الإنترنت في المملكة إلى 6 أضعاف في آخر عامين ونصف، حيث قفزت السرعة من 10 ميجا بايت إلى 61 ميجابايت في الثانية، نتيجة الاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أن «إس.تي.سي» حققت تحسّناً كبيراً في نموّ الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.