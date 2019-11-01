أسهم البنوك تضغط على الأسواق بعد خفض الفائدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بطت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لعمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاع العقار والاتصالات، إلى جانب البنوك بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهو ما أعقبه خفض مماثل من مصرف الإمارات المركزي.

وتراجع سوق دبي بنحو 0.28% أو ما يوازي 7.76 نقاط ليقفل عند 2746.93 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1.26% أو ما يعادل 65.4 نقطة ليغلق عند 5107.76 نقاط مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

وارتفعت سيولة الأسهم إلى 350.4 مليون درهم موزعة بواقع 193.2 مليوناً في أبوظبي و157.25 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 178.13 مليون سهم منها 55.6 مليوناً في دبي و122.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 3923 صفقة. واستقطب سهما «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» نحو 30% من سيولة السوقين.

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية تراجعت أمس على وقع عمليات جني الأرباح، وأيضاً هبوط أسهم القطاع المصرفي عقب قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والذي وضع ضغوطاً على أسهم البنوك.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.44% مع هبوط أسهم «أرابتك» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 1.58% «داماك» 1.03% و«إعمار العقارية» 0.93%.

وهبط قطاع البنوك 0.35% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.42% و«دبي الإسلامي» 0.38%، فيما نزل قطاع النقل 0.76% نتيجة انخفاض «أرامكس» 2% و«الخليج للملاحة» 0.43% في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.74%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.51% مع صعود «سوق دبي المالي» 1.26% و«شعاع» 3.61%، واستقرار «دبي للاستثمار» دون تغيير.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط جاذباً سيولة 41.8 مليونا ليغلق عند 4.27 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 29.4 مليونا ليصل عند 5.29 دراهم. وحقق «شعاع» أكبر نسبة ارتفاع ليغلق عند 0.94 درهم، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بـ 5.8% إلى 0.4 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.91% مع تراجع أسهم «أبوظبي الأول» 2.69%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.38%.

وتراجع قطاع العقار 0.37% على أثر هبوط «الدار العقارية» 0.42% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.44%، ونزل قطاع الطاقة 0.25% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.38% و«دانة غاز» 0.54%، فيما صعد «طاقة» 1.49%، وأيضاً هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.4% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.98%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة 63.8 مليونا ليغلق عند 15.22 درهماً. وسجل «القدرة القابضة»، المدرج في السوق الثانية، أكبر ارتفاع بنحو 11.06% إلى 0.94 درهم، فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7% إلى 1.58 درهم.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن استقالة منصور الخوري، ومطر الشامسي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 13 أكتوبر الماضي.

ـــ أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة تعيين كنان كومار كرئيسي مالي للشركة اعتباراً من أمس، وذلك بعد تقاعد الرئيس المالي الحالي مانو هار.

ـــ حققت شركة الرمز للاستثمار والتطوير أرباحاً صافية 9.3 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بصافي أرباح 8.29 ملايين خلال ذات الفترة من 2018.

ـــ قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 350 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 62.73 مليوناً إلى 63.08 مليون سهم (2.847% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2019.