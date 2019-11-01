3.1 مليارات مكاسب الأسهم في سوق أبوظبي خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسهم سوق أبوظبي3.1 مليارات درهم في تداولات أكتوبر معززة بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في البنوك والعقار والاتصالات.

وصعد سوق أبوظبي 0.99% أو 50.45 نقطة بعد تراجع شهرين متتاليين ليغلق عند 5107.76 نقاط مدفوعاً بصعود أسهم البنوك 0.44% والاتصالات 1.59% والعقار 0.05% فيما تراجع سوق دبي خلال الشهر ذاته بنحو 1.23% أو ما يعادل 34.14 نقطة ليقفل عند 2746.93 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار 3.43% والبنوك 0.59%.وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» إن نتائج الربع الثالث للشركات والبنوك تعد من العوامل المهمة للمستثمرين في الفترة المقبلة.