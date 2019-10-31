الشراء الأجنبي على العقار والبنوك يمنح الأسهم 16 ملياراً مكاسب

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم ولامست القيمة السوقية حاجز 900 مليار درهم، معززة بعمليات شراء استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، مع استمرار مشتريات الأجانب لاقتناص الفرص وبناء المراكز المالية مع تداول الأسعار عند مستويات جاذبة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.55% إلى مستوى 2754.69 نقطة، بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار إلى جانب البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.93%، محققاً أكبر مكاسب يومية في شهرين، ليغلق عند 5173.17 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر في شهر بفضل مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 285.3 مليون درهم، منها 163.3 مليون درهم في دبي، و122 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 170.4 مليون سهم، موزعة بواقع 128 مليون سهم في دبي، و42.4 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.62% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 2.38%، و«إعمار للتطوير» 1%، و«إعمار مولز» 1.05%، و«الاتحاد العقارية» 0.64%، و«ديار» 0.55%، و«أرابتك» 1.62%، فيما هبط «داماك» 1.14% بعد إعلان الشركة عدم توزيع أرباح بسبب انخفاض الربحية.

وصعد قطاع البنوك 0.31% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.57%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» هامشياً 0.08%. وزاد قطاع الاستثمار 0.55% مع نمو سهم «دبي للاستثمار» 1.57%، فيما هبط «سوق دبي المالي» 1.35%، و«شعاع كابيتال» 3.68%. وانخفض قطاع النقل 0.6% بعد هبوط «العربية للطيران» 1.46%، فيما استقر «أرامكس»، وارتفاع «الخليج للملاحة» 0.58%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات جاذباً 43.65 مليون درهم، ليغلق عند 4.31 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 21.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.31 دراهم. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 5.68%، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.68%.

سوق أبوظبي

وشهد سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 2.4% بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.44%، و«أبوظبي التجاري» 0.39%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. وصعد قطاع الاتصالات 1.84% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار 0.43% مع ارتفاع «الدار» بنسبة 0.43% و«رأس الخيمة العقارية» 0.44%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.04% مع ارتفاع سهم «إشراق» 0.27%، و«الواحة كابيتال» 3%، فيما نزل قطاع الطاقة 0.2% على وقع انخفاض «دانة غاز» 1.39%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 3.88%، واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وهيمن «الدار» على التداولات مستقطباً 46.14 مليون درهم، ليغلق عند 2.36 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 27.8 مليون درهم، ليقفل عند 15.64 درهماً. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 3.88% إلى 0.57 درهم، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.79% إلى 0.38 درهم.

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إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في 6 نوفمبر لمراجعة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

أعلنت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» تعيين فيصل العويثاني مديراً لعلاقات المستثمرين.

يجتمع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة الأحد لمناقشة واعتماد القوائم المالية للربع الثالث 2019.

أعلنت شركة شعاع كابيتال عن أسماء المرشحين لشغل منصب عضوية مجلس الإدارة، وهم: أحمد الأحمدي، وحفصة العلماء، ومنى فكري، وناعمة آل نصور، ومريم بن فارس.

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على حجم التداول، بخلاف ما تم الإفصاح عنه مسبقاً، مضيفاً أنها لا تملك أي معلومات عن أسباب التداول العالي وغير العادي لأسهمها أمس في بورصة الكويت.

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأس مال الشركة من 25% إلى 49%.