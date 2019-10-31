بنك الاستثمار أول سهم أحمر

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل سهم بنك الاستثمار على العلامة الحمراء من خلال شاشات تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بلوغ نسبة خسائره المتراكمة 59% أو ما يعادل 1.86 مليار درهم.

وبنك الاستثمار هو أول سهم يحصل على العلامة الحمراء، إلى جانب 3 شركات أخرى حصلت على العلامة الصفراء، وهي: «تكافل الإمارات ـ تأمين»، و«إشراق»، و«ديار للتطوير»، مع تكبدهما خسائر متراكمة بنسبة 20% حتى 50%.

ويأتي ذلك التزاماً بالتعليمات الصادرة أخيراً عن هيئة الأوراق المالية بوضع علامة صفراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 20% فأكثر، وعلامة حمراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 50% فأكثر.