تداول حقوق اكتتاب أسهم زيادة رأس مال «الإمارات دبي الوطني» 3 - 14 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني، اعتباراً من الأحد 3 نوفمبر حتى 14 نوفمبر.

وسيحصل كل مساهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل 7.3242 أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية (وهو 31 أكتوبر 2019)، (باعتبار أنه لا يوجد أرقام عشرية في الأسهم، فإن عدد الأسهم المطلوب للحصول على حق اكتتاب واحد (1) كان قد تم تقريبه إلى 8 أسهم، بحسب ما تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر).

وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 دراهم، على أساس سعر سهم البنك في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار.

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