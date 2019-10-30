اندماج محتمل بين «عمان والإمارات» و«فينكورب»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، المدرجة أسهمها في سوقي مسقط وأبوظبي للأوراق المالية، عن إرسال عرض اندماج محتمل لمجلس إدارة شركة المركز المالي العماني «فينكورب». وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أنها تلقت رداً من المركز المالي يعبّر عن موافقتهم على الدخول في مناقشات لتقييم المنافع المتبادلة.

ويمتلك كل من «أبوظبي للاستثمار» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية - حساب التمويل» حصصاً في شركة «عمان والإمارات». وتعمل «فينكورب» في الوساطة بالأسهم وإدارة الأصول والمتاجرة بالأوراق المالية وخدمات تمويل الشركات وإدارة المشاريع والبحوث والدراسات، وتمتلك «عمان والإمارات» بالفعل حصة فيها بنحو 51%، فيما يملك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس 9.98% من أسهمها.