رقم مستثمر إضافي من سوق دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة «أرقام المستثمر المتعددة» اعتباراً من أمس، عملاً بقرار معدل لهيئة الأوراق المالية، أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.

وبموجب القرار المعدل أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطة استيفاء المعايير الخاصة.

ويتجاوز عدد المستثمرين في السوق 844 ألفاً. وستمكن الخدمة المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ. كما تتيح إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم خاص به بفعالية وسهولة.

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