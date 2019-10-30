الأجانب يواصلون اقتناص الفرص رغم تراجع مؤشرات الأسهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أثر تعرضها لضغوط بيع طالت غالبية الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، في وقت استمر فيه المستثمرون الأجانب في اقتناص الفرص وتعزيز مراكزهم المالية بالتزامن مع موسم النتائج الفصلية للشركات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.35% عند مستوى 2739.7 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 1.16% ليغلق عند 5075.14 نقطة، بضغط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 405 ملايين، منها 234.6 مليون درهم في دبي، و170.3 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 193.5 مليون سهم، موزعة بواقع 135.3 مليون سهم في دبي، و58.2 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4448 صفقة.

ونشطت التداولات على أسهم «الإمارات دبي الوطني» للجلسة الثانية على التوالي بعدما استقطب نحو 27.3% من سيولة سوق دبي في ظل إقبال المستثمرين على السهم منذ الإعلان عن أرباح قياسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 3.32% وسط هبوط جماعي للأسهم يتصدرها «إعمار العقارية» 4.97%، و«إعمار للتطوير» 0.99%، و«الاتحاد العقارية» 0.95%، و«أرابتك» 3.14%، و«داماك» 2.55%، و«ديار» 1.88%. وهبط قطاع البنوك 0.22% نتيجة نزول سهم «دبي الإسلامي»، 0.38% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني».

وتراجع قطاع الاستثمار 1.82% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 2.31%، و«سوق دبي المالي» 0.78%، و«شعاع كابيتال»0.31%. وهبط قطاع النقل 0.55% مع تراجع «أرامكس» 0.99%، و«الخليج للملاحة» 0.57% مع استقرار «العربية للطيران».

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» النشاط في سوق دبي للجلسة الثانية، مستقطباً 64 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 12.55 درهماً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة 49 مليون درهم، ليقفل عند 4.21 دراهم، ثم «أرابتك» بتداولات 23 مليون درهم، مغلقاً عند 1.85 درهم. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 3.41% ليغلق عند 0.546 درهم، فيما كان «إعمار العقارية» الأكثر تراجعاً.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1.41% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.95%، و«أبوظبي التجاري» 0.26%، في وقت ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.38%، ونزل قطاع الاتصالات 1.33% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما هبط قطاع الاستثمار 2.38% بعد هبوط سهم «إشراق» 1.62%، و«الواحة كابيتال» 2.94%. وارتفع قطاع العقار 1.54% مع صعود «الدار» 1.73%، رغم تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.3%، بينما استقر قطاع الطاقة بعد انخفاض «دانة غاز» بنسبة طفيفة 0.11%، وأدنوك للتوزيع«1.13%، في مقابل ارتفاع»طاقة 3.86%.

وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.3 مليون درهم، ليغلق عند 2.35 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 36.14 مليون درهم، ليقفل عند 15.12 درهماً. وحقق سهم «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 12.94% إلى 0.42 درهم، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.37% إلى 2.9 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.11 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 20.11 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم للعرب، و4.6 ملايين للخليجيين، و12.7 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 19 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 9.16 ملايين، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 9.16 ملايين ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 19 مليوناً.

إفصاحات

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